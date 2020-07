Kaja Kallas: kiri ei pane Martin Helmet raha välja maksma

«Kui vaadata seda ajakirjanduse vahendusel ultimaatumite esitamist valitsuse liikmete poolt, siis on see veidi kummaline küll,» lausus Kaja Kallas Postimehele.

Tema sõnul peab Tanel Kiik, kes on selle valitsuse üks põhilisi arhitekte ja mees, kes on öelnud, et EKRE muutub, nüüd ise neid vilju sööma. «Ma ei tea, mis hoovad tal on, et rahandusministrit sundida, kuid arvan, et avalik kiri pole see tööriist, mis paneks või sunniks Martin Helmet raha välja maksma. Eks näis, kuidas asi areneneb,» märkis Kallas.

«Selles vaidluses Tanel Kiik sotsiaalministrina kaitseb nõrgemaid, kahtlemata seda ta peabki tegema, aga suur küsimus on selles, kas ta teeb seda vaid sõnades või on tal mingi jõud taga - see on suur küsimus,» leiab Kallas.

Täna hommikul külastasid Kiik ja Ratas terviseametit. FOTO: Stenbocki maja

Kallas kordas ka üle, et üldiselt peaksid valitsuses asjad käima kokkuleppel, kuid praegusel juhul on rahandusminister Helme tegutsenud ilma teistega kooskõlastamata.

Kallase sõnul on põhiküsimus nüüd see, mis saab edasi. «Me lugesime, et selle raha väljamaksmist nõutakse õigeks ajaks. Aga mis siis juhtub, kui seda ei tehta?» küsis Kallas.