Minister Kiik nõuab minister Helmelt MTÜdele toetuse väljamaksmist

Kiik meenutas rahandusministeeriumile, et RTK on varem lugenud need projektid nõuetekohaseks, kui edastas need sotsiaalministeeriumi komisjonile hindamiseks. «Veel enam, vastavalt peaministri korraldusele «Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad» kuulub RTK riigihalduse ministri, mitte rahandusministri vastutusvaldkonda. Seega leiame, et õiguslikult ei ole rahandusministril või tema ülesannete täitjal pädevust anda RTK-le korraldust makseid peatada,» toonitas Kiik Helmele.



Küll rahandusministeeriumi pädevuses on välja töötada poliitikaid, valmistada ette õigusaktide eelnõusid ja koordineerida nende rakendamist muu hulgas hasartmängude korraldamise ning maksude ja maksukorralduse valdkonnas on Kiige sõnul ette nähtud riigieelarvest kulud sotsiaalministeeriumile. «Sõltumata sellest, et tegemist on riigieelarveliste vahenditega, mis on laekunud hasartmängumaksust, on HasMMS § 7 lõike 2 punkti 4 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 9 alusel nende kasutamise üle otsustamine sotsiaalministri pädevuses.,» märkis Kiik.



«Rahandusministeeriumil puudub pädevus sekkuda teisele ministeeriumile seaduse alusel ja õiguspäraselt eraldatud vahendite kasutamisse. Leiame, et tegemist on põhiseadusliku küsimusega sellest, kas ühel ministril on õigus sekkuda teise ministri valitsemisalasse ja tema juhitavale ministeeriumile eraldatud vahendite kasutamisse,» leiab Tanel Kiik. «Meie hinnangul on üsna üheselt mõistetav, et haldusaktist tuleneva kohustuse täitmata jätmine ja ka teise ministri juhitava ministeeriumi tegevusse korraldustega sekkumine on ebaseaduslik,» toonitab ta.