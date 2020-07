Valitsus toetas avalikele e-teenustele 26 miljoni lisaraha eraldamist

Tegemist on Euroopa Liidu (EL) tõukefondide 2020. aastaga lõppeva rahastusperioodi viimase suurema rahastusvooruga, teatas valitsuse pressiesindus.

Siem lisas, et investeeringud e-riiki on vajalikud ka meie IT erasektorile. «Koroonakriis mõjutab Eesti majandust veel mõnda aega. Riiklike investeeringute suurendamine e-teenustesse annab võimaluse ka meie IT-ettevõtetele kasvatada oma töömahtu ja anda inimestele tööd,» lausus ta.