Aas: Eesti ei ole ELi maantepaketi kohtus vaidlustamist otsustanud

Niinimetatud mobiilsuspaketi vastu on Baltimaad, Bulgaaria, Küpros, Ungari, Malta, Poola ja Rumeenia, kelle hinnangul rikub pakett ELi ühtse siseturu põhimõtet ja kahjustab äärealade veoettevõtete konkurentsivõimet.

Kõige vastuolulisem on reegel, mis nõuab veokitelt iga kaheksa nädala järel naasmist riiki, kus nad on registreeritud. Autojuht peab tagasi pöörduma nelja nädala tagant.

Aas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et on riike, kes on varem teada andnud Euroopa kohtusse pöördumisest, juhul kui maanteepakett praegusel kujul vastu võetakse.