Aas: Astravetsi tuumajaama ohutus vajab täiendavat hinnangut

Aasa sõnul kätkeb komisjoni ettepanek endas soovitust tugevdada ohutusmeetmeid, sealjuures ei ole aga välistatatud Euroopa Liidu (EL) välistest ehk kolmandatest riikidest elektri ostmine.

«Praegu on diskussioon jõudnud nii kaugele, et arutatakse selle üle, millistel tingimustel see kaubandus võiks jätkuda. Ehk et räägitakse tuumaohutusest, Astravetsi jaama ohutusest ja sellest, mis tingimustel Astravetsi jaama käivitumisel elektrikaubandus kolmandate riikidega jätkub,» ütles minister.

Majandus- ja taristuministri teatel on peamine vaidlus Leedu ja Läti vahel. Teatavasti on Leedu oma seaduste tasandil välistanud tema piiri lähedal asuva Astravetsi jaama elektri ostmise, Läti kaudu käib aga Balti riikides tarbitava elektrienergia ost Venemaa ja Valgevene ühisest tootmispiirkonnast.

«Eestil ei ole erimeelsusi, meile on enamasti kõik ettepanekud sobinud. Loomulikult on Eesti ka mõnevõrra teises olukorras kui Läti-Leedu. Aga see, kuhu see diskussioon on jõudnud – ma arvan, et see on ajas paremaks läinud, sest tuumaohutus on meie jaoks ka väga oluline,» rääkis Aas.

«Nii Leedu kui Läti pidid parandatud kompromissettepanekut arutama ja andma siis teada, et kas see võiks olla kokkuleppe koht. Loodan, et see vaidlus jõuab ükskord lõpuni,» märkis majandus- ja taristuminister ja lisas, et teisipäeval täiustati komisioni ettepanekut.

Aas kinnitas ka, et EL-i lubatud 700 miljoni euro suurune toetus Balti riikide lahtiühendamiseks Vene-Valgevene võrgust ja lülitamine Kesk-Euroopa riikide elektrisüsteemi on endiselt kindel.

«Täna me oleme kolme Balti riigiga ajanud ühtset energiakaubanduse poliitikat kolmandate riikide suhtes. Kui me ei peaks kaubale saama, siis kindlasti see olukord, kus me ühtselt käitume, muutub,» teatas Aas.