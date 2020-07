BLOGI JA GALERII ⟩ Reformierakonna plaan tööjõukriisi leevendamiseks kukkus riigikogu menetlusest välja

Täna keskpäeval erakorralisele istungile kogunenud riigikogu liikmed arutasid Reformirakonna algatatud ettepanekut tööjõukriisi leevendamiseks. On märgiline, et vaid mõned tunnid enne istungi algust teatas valitsus oma plaanist Eestisse sisenemise piirangute leebemaks muutmisest.

Reformierakonna plaan on pikendada 17. märtsi seisuga Eestis töötavate välismaalt pärit töötajate töölube selle aasta lõpuni. Eelnõu eesmärk on hoida juba Eestis töötavat välistööjõudu, mis täidab vajaduste lünki, mida tööjõu vaba liikumise peatumisel ei saa täita Eesti elanike arvel.

Seletuskirjas märgitakse, et kõige teravam on olukord põllumajanduses hooajatöödel, kuid ka ehituses, tööstuses, sotsiaalhoolekandes ja mujal on välistööjõu kaotus korvamatu.

Arvestades, et valitsus võttis täna hommikul enne riigikogu istungit vastu otsuse leevendada sisenemispiiranguid Eestisse, oli vähetõenäoline, et Reformierakonna algatus koalitsioonierakondade toetuse leiab.

Valitsuse plaan: leebemad tingimused riiki sisenemisel

Eestisse võib siseneda kõikidel eesmärkidel ning ilma piiranguteta Euroopa Komisjoni teatises toodud riikidest, kui sealne nakkuskordaja on 16. Kui nakkuskordaja on üle 16 (nende seas on näiteks ka Ukraina), peab ta 14 päeva viibima isolatsioonis. Euroopa riikide suhtes kehtib lisapaindlikkus: neist võib Eestisse isolatsiooni kohustuseta tulla ka siis, kui sealne nakkuskordaja on tõusnud kuni 10% võrra.

Otsuse järgi võib kuni 2022. aasta 30. aprillini Eestis hooajatöötajana töötada kuni 180 päeva 365 järjestikuse päeva jooksul. Sotsiaalministeerium, siseministeerium ja rahandusministeerium teevad kümne päeva jooksul ettepaneku hooajatöötajate palgakriteeriumide osas.

Välisüliõpilase pereliikmetest võivad Eestis viibida vaid üliõpilasest üksikvanema alaealised lapsed. Kui välisüliõpilane eksmatrikuleeritakse kas omal soovil või kõrgkooli algatusel, siis tema elamisluba üliõpilasstaatuse alusel lõpeb 30 päeva pärast. Piirangud ei laiene üliõpilastele, kes on pärit Euroopa Liidu või OECD riikidest.