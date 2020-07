Video ⟩ Siim Pohlak: loomulikult pidin ka ise selle nimel tööd tegema

Kõigepealt olen ma tänulik, et mind usaldati. Kui ma vaatan häälte arvu, siis tegelikult on see suhteliselt sama, mis juhatusse kandideerides, natukene üle 200. Mulle tundub, et häälte arv jäi samaks.

Mis on teie edu võti?

Eks me ikka suhtlesime erakonna sees. Rääkisin inimestega. Ma arvan, et see ka aitas. Fraktsiooni esimehena ma pean piirkondadega suhtlema, et ma olen tänulik usalduse eest. Aga ma ütlen veel kord, et kes, kuidas ja miks hääletas, ega seda ei saa ju määrata, hääletus on salajane.