Kristina Kallas: EKRE tõmbab Eesti tagasi 1990-ndatesse

Kallas ütles väljaandele rus.postimees, et EKRE laupäevaste kõnede retoorika viis poliitilised arutelud tagasi 1990-ndate tasemele, kui eksisteeris tugev vastuseis «meie» ja «mitte meie», okupantide ja põliselanike vahel – aega, mil eestlasi hirmutasid nii Ida-Virumaa kui ka vene keelt kõnelevad sisserändajad.

«See oli aeg, mida ma ei taha meenutada, sest see ei tee meie riigile au. EKRE endise esimehe [Mart Helme – BNS] tänane sõnavõtt sunnib meid siiski naasma lahinguväljadele, kust ma lootsin, et lahkume jäädavalt – kellel on siin riigis õigus ja kes ei tunne end koduselt,» ütles Kallas.

Tema sõnul on inimese rahvus EKRE juhtide retoorikas jälle põhiteguriks saanud.

«Vanem Helme ei öelnud seda otse, vaid vihjas Tallinna linnapea rahvusele. Ilmselt peab Eesti karjääri tegemiseks olema «õige kodakondsus». Noorem Helme unistab Eestist kui Šveitsist, ehkki olin seda lugedes segaduses, sest Šveits on nelja autonoomse osa keskliit, kus 25 protsenti elanikkonnast on ka sisserändajad,» meenutas Kallas.

Tema hinnangul on EKRE eesmärk võita järgmised valimised ja saada peaministriparteiks.

«Need ambitsioonid said kasvada ainult seetõttu, et nad tundsid väge ja said sellest inspiratsiooni ja impulssi. Kuid kummastaval kombel tõi nad võimule Keskerakond, mis teenib väidetavalt nii eestlaste kui ka venelaste huve,» rõhutas Kallas. «Sõnadega saavad nad seda küll veel kinnitada, kuid nende tegevus viib meid teise, väga tumedasse tulevikku. Kui EKRE plaan õnnestub ja nad hakkavad pärast järgmisi valimisi oma tingimusi dikteerima, naaseme 1990-ndate sügavasse auku.»