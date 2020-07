Toom: riigimees peaks tundma rõõmu selle üle, et ka teisest rahvusest inimesed on Eesti poliitikas esindatud

«Riigimees peaks tundma rõõmu selle üle, et ka teisest rahvusest inimesed on Eesti poliitikas esindatud. Aga ei, sellega ähvardatakse. Ja veel niisugusel viisil, mida intelligentne inimene endale ei luba - andes edasi (ei tea, kui adekvaatselt) nelja silma all toimunud vestlust. Ja jättes mainimata, mis oli vastus,» selgitas ta. Yana Toomi sõnul on Mart Helmel aeg puhkama minna.