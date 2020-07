VIDEO ⟩ Mart Helme: oleme muutunud võimuerakonnaks ja tahame saada veelgi mõjukamaks

Jaak Madison annab küll mõista, et käib suur kihutustöö tema vastu viimasel ajal. Ja kuidagi jäi mulje, et kihutustöös on just ladvik süüdi.

Ma ei ole mitte kunagi, mitte ühegi kongressi eel tegelenud ühe, teise või kolmanda isiku vastase kihutustööga. Või ühe, teise või kolmanda isiku poolt akrideerimisega. Mitte kunagi! Ma olen nii hea juht ja vana juht, et ma tean, et selline asi lendab varem või hiljem vastu vahtimist.

Olete te rahul sellega, et ta aseesimeheks praegu ei saanud?

Ma ütleks nii, et tal on oma positsioon ju olemas. Ma üldse ei saa aru, miks tema persooni nii väga tähtsustatakse, et me sellel teemal peame nii pikalt rääkima. Tal on oma positsoon, ta on Euuropa Parlamendi saadik. Europarlamendi saadikud on meil terve hulk väga nähtaval kohal olevaid poliitikuid, ka teistest erakondadest. Ma ei mõista.

Ta andis mõista, et pooled olid tema poolt ja teised Henn Põlluaasa poolt. Justkui erakonnas on 50/50.

No ei. Sellist asja ei ole. See on selline jutt nagu möödunud riigikogu valimiste eel üks Pärnumaalt riigikokku valitud inimene oli väga pahane, et Mart Helme võttis minu hääled ära. Antud juhul Siim Pohlak ja Henn Põlluaas ja mõned teised võtsid kellegi hääled ära. See on demokraatlik Nii on lihtsalt.

Räägime teie tulevikust. Siin on erinevaid spekulatsioone olnud, kuhu te soovite minna. Milline on teie soov?

Minu soov on jätkata ministrina ja erakonnas aseesimehena. Ja täpselt nii ongi. Mul ei ole mingeid muid pretensioone.

Ei mingeid riigikogu aseesimehe, Brüssel või muid plaane?

No, esiteks, Europarlamendi valimisteni on neli aastat veel. Vahepeal on meil kohalikud valimised, riigikogu valimised. Ma ei tee mingisuguseid plaane, et ma ei tea kus kohta ma lähen.

A, võib olla olen ma vihjamisi välisministrile öelnud, et äkki saadad mind suursaadikuks mõnda suurde soolidsesse riiki. Äkki ma tahan hoopis suursaadikuks minna? Ma püstitan teile veel ühe spekulatsiooni.

Kas see vastaks ka tõele?

Ei, praegusel hetkel kindlasti mitte.

Aga presidendi teema. Tegelikult oleks ju mugav presidendikandidaadiks ennast ülesse seada.

Meil on see kokkulepe, et koalitsioon üritab leida ühiskandidaadi. Praegu seda leitud ei ole, ei ole isegi nimesid. On tekkinud väike dissonants, kuna kõige väiksem osapool kujutab ette, et president peaks tulema nende ridadest. Me ei ole sellega nõus. Me ei arva, et kõige väiksem koalitsiooni osapool peaks olema presidendi osapool. Aga, kui me leiame kandidaadi, siis me ei vaata ta erakondlikku kuuluvust. Vaid me vaatame seda, et sellel inimesel oleksid tõelised šansid presidendiks saada. Need diskussioonid seisavad ees.

Te vastandusite oma kõnes nii Jüri Ratasele kui ka Isamaale. Kas nüüd hakkab teie roll olema koalitsioonile vastanduma?

Eks ei maksa puru silma endale puistata ja teha nägu nagu me ei oleks konkurendid. Loomulikult oleme me konkurendid. Tuleb uus valimiste ring ja loomulikult me nendele valimistele läheme konkurentidena. Jah, nii on. Me juba näeme, kuidas Helir-Valdor Seeder on ikka väga sobimatud toonid üles tõmmanud ja minu meelest täitsa ebaadekvaatset juttu ajanud.