VIDEO ⟩ Martin Helme hakkab muutma erakonna suhtlusstiili

Endine esimees ütles, et Prokrustese säng tuleb purustada, raamid tuleb laiali lüüa. Kuidas te seda teete?

Kui ma seda ütleksin, siis ma käiksin välja meie sõjaplaani. Meil ei muutu väga maailmavaade. Mõned oponendid on öelnud, et EKRE on ikka see sama EKRE. Meie erakonna paatosprogramm ei muutu täna.

Kas te muutute tasakaalukamaks?

No vot. Ja siis ma tahtsingi öelda, et mis see on, mis muutub. Öeldakse, et 80% suhtlusest on toon. Ja sama asja saab öelda teistmoodi ja teise tooniga. Ma arvan, et see toon võib küll muutuda.

Mismoodi ta muutub?

Mardi suurim poliitiline tugevus oli, et ta oli suur improvisaator. Talle meeldis käigupealt plaane teha ja sellega kõigi teisi plaane untsu keerata. Ja sellises improviseeritud olukorras olla kogu aeg tegeliku sündmustekulu valitseja. Mulle meeldib asju teha tunduvalt süsteemsemalt ja plaanipärasemalt, isegi, kui ma ei pruugi jagada teistega, mis see plaan on.

EKRE muutub pisut rahulikumaks, skandaale jääb vähemaks?

Vot seda ma ei saa lubada, sest skandaale tekitavad meile teised, mitte meie ise.

Te astute sellisel juhul ju Isamaa kandadele?

See on ilmselt tõsi, et need muutused, mis meil toimuvad - see puudutab väga palju meiega kõige sarnasemas nišis olevat erakonda. Kahtlemata Isamaa peab mõtlema mingi pika plaani peale. Mulle tundub, et esmased reaktsioonid on suhteliselt valulised olnud. Ma tsiteeriksin Urmas Reinsalut tagasi: «Saime Mardi all nendega asju aetud, saame minu ajal ka.»

Reformierakonnaga vaikseid vestluseid ei toimu?

Ma arvan, et Reformierakond parandab seda viga, mille nad eelmistel valimistel tegi - mängisid ennast nurka. Ja praegune muutus meie erakonnas annab neile võimaluse enda viga parandada. Mina ei ole kindlasti see, kes viib meie erakonna valitsusest välja. Ma olen huvitatud, et see valitsus toimiks, et ta toimiks kuni järgmiste valimisteni. Aga ma olen huvitatud, et ta toimiks, viies ellu neid poliitikaid, milles me oleme kokkuleppinud.

Enda kõnes tõite te välja, et Maarjamaast võiks saada Läänemere Šveits. Mis see Läänemere Šveits on? Kelle hääli te sellega soovite saada?