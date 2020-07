Reinsalu: eriti murettekitav on olnud küberründed haiglate vastu

Reinsalu meenutas, et pandeemia algusest alates on Eesti olnud eestvedajaks, et Julgeolekunõukogus arutataks COVID-19 mõju rahule ja julgeolekule. «Seda enam on meil hea meel, et lõpuks otsustas Julgeolekunõukogu toetada ÜRO peasekretäri üleilmse relvarahu üleskutset,» märkis ta.

Ta tõi välja, et resolutsioon ei ole pelgalt sümbolväärtusega, vaid rahvusvahelise õiguse jõuga tekst. «Julgeolekunõukogu peab nüüd regulaarselt jälgima sellest kinnipidamist ja saatma konfliktide osapooltele selge sõnumi,» rõhutas Reinsalu. Samuti hakkab ÜRO peasekretär Julgeolekunõukogu regulaarselt relvarahu teemal teavitama.

Oma sõnavõtus Saksamaa eesistumise raames toimunud kohtumisel tõi Reinsalu välja, et pandeemia on selgelt näidanud, kui vajalikud on turvaline ja usaldusväärne tehniline taristu ja küberruum. Eriti murettekitav on olnud küberründed haiglate vastu. «Need ründed ei jää tähelepanuta,» ütles välisminister ja mainis olulise arenguna Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu eesistumise raames korraldatud eriüritust, kus rõhutati vastutustundliku käitumise olulisust küberruumis.

Lisaks kutsus Reinsalu riike üles liituma eile Eesti ja Singapuri esitletud globaalse digideklaratsiooniga, et kriisidega paremini toime tulla.