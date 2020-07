Imre Sooäär vahetas ametit: ärge lootkegi, et minust saab igav riigiametnik

«Elujõgi toob vahel põnevaid pöördeid ja avab uue lehe. Mul on mingi kummaline teema klaveritega põõsas. Aastaid tagasi avastasin väliskomisjoni töövisiidil Moskvas Kremli kongresside palees kulisside taha unustatud musta ESTONIA klaveri mille klahvidelt tolmu pühkisin ja hinge sisse puhusin,» meenutas Imre Sooäär sotsiaalmeedias. «Täna avastasin Islandi väljaku endise Karl Vaino EKP kontori ehk Valge maja fuajeest tuttuue valge Estonia klaveri, mille head annetajad on kinkinud Helsingi Eesti saatkonnale. Aga ma ei tulnud siia majja klaverit piinama,» lisas ta.

«Minu uueks missiooniks on Eesti ekspordile kaasa aitamine välisturgudel ning Eesti loomemajanduse ja digi-riigi kuvandi laiendamine. Diplomaadina on mu ülesandeks aitata kujundada Eesti välismajanduspoliitikat ning korraldada ärivaldkonna kõrgetasemelisi visiite ja tippkohtumisi,» selgitas ta oma kohustusi.

«Ärge lootkegi, et minust saab igav riigiametnik. Võtan kaasa oma senised kogemused loomingus, ettevõtluses ja poliitikas ning rakendan need Eesti edu hüvanguks,» lausus Sooäär, lisades, et tahab ka kaasata selleks globaalset Eesti kogukonda ja ehitada innovatsioonisildu maailma.