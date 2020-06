Keskerakond tahab keelatud annetusraha tagasi maksta osade kaupa

«Käesolevaga palub Eesti Keskerakond, et komisjon võimaldaks tasuda ettekirjutuses märgitud rahasumma riigieelarvesse osade kaupa, kokku 12 osas igakuiste maksetena võrdsetes osades,» kirjutas Korb ERJK-le.

«Eesti Keskerakond palub ettekirjutuse täitmist ositi põhjusel, et 110 100 euro suuruse summa ülekandmine on käesoleval hetkel olemasolevaid rahalisi vahendeid arvesse võttes sisuliselt võimatu,» selgitas ta kirjas.

Korb palub ka komisjonil koostada 110 100 euro tasumiseks 12-kuuline võrdsetes osades maksegraafik, mis võiks alata juba 6. juulist, ning iga kuu oleks maksepäev kuues kuupäev.

ERJK esimees Liisa Oviir ütles Postimehele, et ta on tutvunud Keskerakonna ettepanekuga. «See tekitas mul natuke küsimusi, sest me palusime neil üsna ammu panna see eelarvesse kui tulevikus realiseerida võiv kohustus. Vähemalt 2019. aastal oli see neil olemas,» vastas Oviir, et teda üllatas, miks erakond ei taha kohe tervet summat ära maksta.

«Kui on võimalik maksta osade kaupa, siis see on ju mugavam. Eraisikuna, kui sa ostad midagi suurt, siis sul on seda mugav teha järelmaksuga, välja arvatud juhul, kui see järelmaksu intress on väga kõrge. Siin ei ole intressi,» selgitas ta. «Viivise nõuet, mis on seaduses kirjas, tegelikult ei tule, sest see pole rakendatav. Seda on mugavam maksta osade kaupa ja ülejäänud osad hoida intressi teenimas,» lisas Oviir.

Küsimusele, kas keelatud annetuse tagasimaksmine võib mõjutada ka tulevase valimise kampaaniarahastust, vastas Oviir, et see on nii ja naa. «Ühes mõttes on rohkem raha käes, aga teises mõttes jääb see teema üles, kuni nad on tagasi maksnud,» lausus komisjoni esimees.

Kas on võimalik, et komisjon jääb lühema tagasimakse graafiku juurde, vastas Oviir, et enne komisjoni istungit ei oska ta ette näha tulemust. «Ma olen seda meelt, et pigem kõik asjad teha heasoovlikult ja partnerluses, samas mõnes asjas ma päris sama meelt ei ole. Kui on öeldud, et see on keelatud annetus, siis seda on nad saanud kasutada väga pika aja vältel, ilma et see oleks intressina või mõne muu kuluna üleval,» märkis ta.

Keskerakonna pressiesindaja Andres Kalvik selgitas, et korraga 110 100 eurot välja käia on suur kohustus ja maksete hajutamine ei mõjuta nii palju erakonna igapäevatööd. «Seda, kas 110 100 euro tagasimaksmine kampaaniat mõjutab, on veel vara öelda,» märkis Kalvik.