Mart Helme: Martin on poliitiliselt taibukam kui mina

Kuigi Mart Helme peab ennast pigem «kõvaks haamriks», siis pojas ja ühtlasi tõenäoliselt järgmises EKRE esimehes näeb ta endast paremat poliitikut: «Ma olen üpris veendunud, et Martin on poliitiliselt taibukam, taktikaliselt taibukam mees kui mina,» ütles ta.

Mart Helme ei usu, et pärast Martin Helme esimeheks saamist muutuks kogu erakond Helmede keskseks: «Ja selle manöövri üks mõte on ikkagi ka see, et uus esimees võtab ja vaatab ümber ka oma meeskonna ja püüab sinna tuua teatud mõttes võib-olla värsket verd,» lisas ta.