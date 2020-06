Reinsalu: on vaieldud ja kokku lepitud isaga, ju saab ka pojaga

«Ma oletasin seda,» ütles Reinsalu ja lisas, et pigem ootas ta sellist teadet enne järgmisi parlamendivalimisi. «Aga sellest on poliitikute vahel, isegi mitte päevakangelaste endiga, juttu olnud ja ma arvan, et ega tal iseenesest mingit nii-öelda mängumuutjat sellest liidrivahetusest ei ole. Ma prognoosin, et EKRE ideoloogia säilib ja säilivad ka päevapoliitilised positsioonid,» ütles ta.