Politoloog: erakonna uue juhi töö ei saa olema kerge

Mölderi sõnul ei saaks öelda, et erakonna juhivahetus oleks ei oodatud ega ootamatu samm. «On igati ootuspärane, et erakonna juhtimine antakse ühel hetkel nooremale põlvkonnale üle. Kuid liiga palju märke sellest ei olnud, et see peaks juhtuma just nüüd. Mart ja Martin Helme on EKRE koos üles ehitanud ning Martin Helme on hetkel ainus inimene erakonnas, kes võiks juhtimise üle võtta. Just selle tõttu on igati ootsupärane, et uueks esimeheks saab just tema,» kommenteeris Mölder ja lisas, et just seetõttu muud varianti ei olekski.