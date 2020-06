Rahandusminister: presidendi peaks ametist tagandama

«Kaljulaid põhjendab oma vikerkaarevärvilist poliitaktivismi vastuoluga põhiseadusega. Sama põhjendusega jättis ta välja kuulutamata pensionireformi, sama põhjendusega kaitseväe luuret puudutava seaduse, sama põhjendusega päästeseaduse,» meenutas Helme. Minister toob välja, et presidendil pole pikemat aega olnud palgal õigusnõunikku, siis see ei takista presidendil olemast põhiseaduse asjatundja, leides igas praeguse koalitsiooni poliitilises valikus vastuolu põhiseadusega.

«Tavaliselt on selleks paragrahv 12, mis keelab diskrimineerimise. Mul on tungiv soovitus Kaljulaidil lugeda põhiseadus lõpuni läbi, siis ta avastab, et juba natukese aja pärast tuleb viies peatükk «Vabariigi president», mis paneb väga täpselt paika tema võimupiirid. Seaduste vetostamine poliitiliste argumentidega ei kuulu tema õiguste hulka,» kirjutas Helme. «Et ta seda pidevalt siiski teeb, tähendab, et ta kuritarvitab võimu ja rikub põhiseadust - nende kahe asja eest peaks ta ametist tagandama,» märkis rahandusminister. «Et ta teeb seda teeseldes, nagu oleks põhjus mitte poliitiline vaid põhiseaduslikkuse kontroll, teeb tast aga valetaja, mis on talle endale nii kallites avatud ja sallivate ühiskondade poliitilises kultuuris tagasi astumise põhjuseks.»