VIDEO JA GALERII ⟩ Reinsalu erimeelsustest terviseametiga: pole olnud üks-kaks asja, vaid rohkem

Nimelt teatas Jürilo asutuse siselisti pöördumises, et sotsiaalminister Tanel Kiik ja kantsler Marika Priske soovivad tema lahkumist, sest usaldus ja koostöö on saanud ootamatult otsa. See tähendab, et Jürilo lahkub ametist.

Küsimusele, millal said alguse ületamatud erimeelsused terviseametiga, jättis peaminister Jüri Ratas tänasel valitsuse pressikonverentsil vastamata. Ratase sõnul tuleb taastada usalduslik suhe terviseameti ja valitsuse vahel arvestades, et koroonaviirus pole kusagile kadunud. «Kõigil maailma mandritel, välja arvatud Euroopas, on see tõusufaasis,» lisas Ratas.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on kogu koroonakriisi ajal olnud teistsuguseid, valitsusest erinevaid käsitlusi terviseameti direktori laual, olgu teemaks inimeste testimine, eriolukorra välja kuulutamine või viiruse leviku tõkestamise küsimused. «Pole olnud üks-kaks asja, vaid rohkem. Siin on olnud eri arusaamad, kuidas riigis viirust tõkestada,» lisas Reinsalu.

Ratase sõnul leitakse uus terviseameti peadirektor riikliku konkursi teel.

Viis miljardit laenu

Eesti valitsus võtab sel ja järgmisel aastal kokku enam kui viis miljardit eurot laenu, et tulla toime tervise- ja majanduskriisiga. Ratase sõnul on võetud viis miljardit eurot laenu kahe aasta peale kokku. Viiest miljardist 2,8 miljardit on hetkel juba kasutusele võetud. Põhjuseks on tervisekriis, tervisekriisist tingitud majanduslangus ning soov majandust taaskäivitada. ​

ERJK saatus

Ehkki valitsus lubas täna kujundada seisukoha Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) likvideerimise eelnõu kohta, siis tänasel valitsuse pressikonverentsil veel midagi kindlat ei öeldud. Küll aga märkis Ratas, et kolme valitsuserakonna algatatud fraktsiooni eelnõusse on esitatud väga palju muudatusettepanekuid, mistõttu pole menetlust võimalik riigikogus pidada. Reinsalu sõnul pole võimalik aga omakorda esialgselt esitatud eelnõuga edasi minna ning valitsus veel arutab teemat. Ühtlasi avaldas ta lootust, et justiitsminister Raivo Aegi tehtud muudatusettepanekud eelnõusse leiavad toetust.

Piirid lahti kolmandatele riikidele

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul tuleb 1. juulil kolmandate riikide kodanikele piire avades arvestada mitmete tingimustega: missugune on koroonaviiruse levik kolmandas riigis (näiteks Ukrainas) 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul olnud (konkreetne number on veel täpsustamisel, kui palju tuvastatud nakatunuid oleks optimaalne, et kolmanda riigi kodanik Euroopasse lubada); kas viirus on riigis tõusu- või langusfaasis ning missugune on testimine riigis. «1. juulist oleme valmis selleks, et Schengeni riigid ühiselt langetavad otsuse esimese bloki riikide osas,» sõnas Reinsalu. Mis riikidega täpsemalt tegu, pole hetkel teada. Samuti eeldatakse, et ka need kolmandad riigid, kellel Euroopa avab oma piirid, avaksid oma piirid ka Euroopa Liidu kodanikele sisenemiseks.

WRC rallietapp Eestis

Ratase sõnul toetab valitsus WRC rallietapi korraldamist Eestis. Ratas põhjendas, et esiteks on Eestis oma WRC ralli maaimameister Ott Tänak; teiseks on oluline, et Eesti rallispordi inimesed paneksid sõjakirve maha ning tegutseksid ühise meeskonnana. «Nüüd on korraldajatel võimalus teha kõik selleks, et näidata valmidust selle ralli läbiviimiseks,» sõnas Ratas. Arvestades, et WRC promotsiooniralli korraldamiseks on valitsus eraldanud ühe miljoni, siis Ratase kinnitusel WRC etapi toimumisel on valitsus reservfondist eraldama kindlasti rohkem.

Jaanipäev tulekul

​Läheneva jaanipäeva eel pani peaminister Ratas südamele, et meie kõigi ühine väljakutse ja eesmärk on püsida terved ja käituda vastutustundlikult.