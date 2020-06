Mart Helme hinanngul pole ERJK aus olnud kahe erakonna suhtes

«Mis puutub sellesse eelnõusse, mis käsitleb erakondade rahastamise järelevalve komisjoni likvideerimist, siis jah, ma tunnistan, ma olen soovinud seda juba eelmise Riigikogu koosseisu ajal,» ütles siseminister Mart Helme riigikogu infotunnis. Helme sõnul ei olnud EKRE-l toona võimalik tähelepanu juhtida teatud puudustele ning konkreetselt eelnõu väljatöötamisega Helme seotud ei ole.

«Ideoloogiliselt sellele oma heakskiidu andnud ma olen, nii et see seos on mul täiesti olemas. Miks? Nagunii küsitakse, miks. Sest nagu siin lugupeetud rahvasaadik, kes on praegu lahkunud saalist, kordas, et ei pea mitte ainult olema aus, vaid ka näima aus,» selgitas siseminister.

«ERJK ei olnud aus, sellepärast, et seda on juhtinud sotsiaaldemokraadid ja nad on ületanud regulaarselt oma volitusi, nõudes dokumente, mis ei puutu nende pädevusse,» lisas Helme.

Veel tundub Mart Helmele, et ERJK polnud aus kahe erakonna suhtes. «Ei ole aus ka sellepärast, et kui me võtame logiraamatu ette ja vaatame aegruumis tagasi, siis me näeme, et seal on olnud kaks erakonda, kes on olnud pidevalt tule all, need on olnud Eesti Keskerakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond,» märkis minister.

Helme tõdes, et EKRE puhul on komisjoni kõik süüdistused jooksnud liiva, kuna tema sõnul ei ole nad midagi illegitiimset suutnud välja tuua ega tõestada, kuigi on katsetatud.