Küsitlus ⟩ Mida arvab valitsusparteide kolmik Rail Balticu kriitikast?

Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeerium seadis auditi tulemused kahtluse alla, öeldes, et tasuvusuuringud on tehtud valedel alustel. Üksmeel projekti üle puudub ka valitsuskoalitsioonis, kus EKRE on alati olnud Rail Balticu (RB) vastu, Keskerakond aga RB rajamise suur toetaja.