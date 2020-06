Riigikohus: Keskerakond peab tagastama 110 100 eurot keelatud annetust

Riigikohtu hinnangul ei võimaldanud erakonna 2014. ja 2015. aasta puudulik raamatupidamine veenduda, kust erakonna sularahakassast panka erakonna kontole viidud raha pärines. Riigikohus selgitas otsuses, et erakondade roll parlamendi moodustamisel ja riigi valitsemisel eeldab erakonna rahaasjade täielikku läbipaistvust.

Keskerakond uurib võimalusi, et partei võiks tagastada 110 100 euro suuruse keelatud annetuse maksegraafiku alusel.

ERJK kohustas 2017. aasta ettekirjutusega erakonnaseaduse alusel Keskerakonda kandma keelatud annetuse 110 100 eurot riigieelarvesse. 1. jaanuarist 2014 kuni 30. juunini 2015 tegi Keskerakond erakonna arvelduskontole sularaha sissemakseid 110 000 eurot, mille päritolu oli komisjonil teadmata. Kuigi nii ERJK kui ERJK määratud audiitor nõudsid Keskerakonnalt raamatupidamise algdokumente, jättis erakond need esitamata. Kuna ERJK-l polnud erakonna kassast panka viidud sularaha päritolu võimalik kindlaks teha, käsitas komisjon seda anonüümse ning seega keelatud annetusena.

Riigikohtu halduskolleegiumi hinnangul oli ERJK ettekirjutuse selgrooks see, et erakonna sularahakassast panka erakonna kontole viidud 110 000 euro päritolu ei olnud teada, kuna erakonna raamatupidamine ei vastanud seaduses sätestatud nõuetele, ei olnud läbipaistev ning raha päritolu tõendavaid raamatupidamise algdokumente erakond komisjonile ega audiitorile ei esitanud.

Kolleegiumi hinnangul oli sellises olukorras põhjendatud järeldada, et väidetavalt erakonna enda kassast panka viidud sularaha oli tundmatu päritoluga ja seega keelatud annetus. Riigikohus nõustus kohtutega, et erakonna raamatupidamine ei taganud sularahatehingute läbipaistvust, kuna see ei võimaldanud saada tõsikindlat teavet, kas pangakontolt välja võetud sularaha jõudis kassasse ja kas pangakontole kantud sularaha pärines varem pangakontolt välja võetud ja kassasse viidud rahalistest vahenditest.