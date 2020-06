Õiguskantsler: põhiseadus, mida saab lihtsasti muuta, pole põhiseadus, vaid lihtsalt bürokraatia

«Esimeses stuudios» rääkis õiguskantsler, et kui praegu mõeldakse põhiseaduse muutmise peale, siis ei tohiks seda muuta uisapäisa. «Aga kui midagi muuta, siis ükshaaval,» ta märkis, et praegust põhiseadust on muudetud viis korda. «1920. aastast on võetud kaasa kõik hea ja samamoodi küllalt lihtne keelekasutus. See (keel - toim.) pole midagi, mida juristide omaks muuta.»

«Aga täpselt nii ongi. kui põhiseadust saab muuta igal hetkel, kui mingi mõte tuleb. Näiteks, kui muuta põhimõtteliselt pensionisüsteemi täielikult. Põhiseaduse mõte ongi see, et ta sunnib läbi arutama, vajadusel võtma aega maha ja viima keeruline küsimus riigikohtusse. Nagu praegu on riigikohtus pensionisüsteemi teema. See pidurdusjõud - võime, kas kiirustades või mitte kaalutletult samme ära hoida. See on põhiseaduse mõõt ning ma ütleksin, et mõõde on väga hea olnud,» rääkis Madise.