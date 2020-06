OTSEPILT ⟩ Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus riigikogus

Pärast peaministri poliitilist avaldust on riigikogus teisel lugemisel valitsuse algatatud päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu. Teatavasti on tegu koroonakriisi meetmete rakendamiseks olulise seaduseelnõuga, mille president Kersti Kaljulaid tänavu aprillis välja kuulutamata jättis, kuna seadus oli vastuolus Eesti põhiseadusega

Põhiseadusega on vastuolus seaduse osa, millega antakse kriisiolukorras hädaabiteadete menetlemise andmekogule õigus saada tervise infosüsteemist andmeid selle kohta, kas, kus ja millal on mõnele inimesele selles kriisolukorras antud arstiabi või osutatud tervishoiuteenust, selgitas Kaljulaid.

See tähendab, et sisuliselt saanuks kriisiabitelefonilt 1247 küsida infot, kas mõni inimene on kriisis paigutatud mõnda Eesti haiglasse.

Nii on riigikogu eelnõu uuesti arutamisel päästeseadust täiendatud sätetega, mis reguleerivad, kuidas on korraldatud kriisiinfo teenuse osutamisel arvatava kannatanu isikuandmete töötlemine. Eelnõus nähakse ette, et kriisiinfo teenuse osutamise käigus töödeldakse nii häirekeskuse poole pöörduja (helistaja) isikuandmeid, samuti arvatava kriisiolukorras kannatanu isikuandmeid, kui vastavate päringute võimalus on otsustatud käivitada. Töödeldavate andmete täpne koosseis reguleeritakse hädaabiteadete menetlemise andmekogu põhimääruses (nii helistaja kui arvatava kannatanu nimi ja isikukood/sünniaeg, omavaheline seos, lisaks helistaja telefoninumber). Eelnõu uus jõustumisaeg on 15. juuli.