Keres: kui Keskerakond oli annetusest varem teadlik, oli see kuritegu

«Keskerakond peab teadma, et tegu on annetusega, mis võib-olla pärineb kelleltki kolmandalt ja seda isikut, keda näidati annetajana, kasutati lihtsalt vahendajana. Selline vahendatud annetus on kehtiva õiguse järgi keelatud ja on kuritegu. Eks nad siis peavad välja uurima,» sõnas Keres.

«Kui erakond ei tea, vaid võtab heauskselt raha vastu, siis on kahtlane sinna varju heita. Aga kui inimene on sellises olukorras, et keegi tuleb tema juurde ja ütleb, et mul on 50 000 eurot teile anda, palun võtke see enda kätte ja viige Keskerakonnale. Seda ei tohiks ükski tervemõistuslik inimene teha, ta peaks teadma, et see on kuritegu,» lausus ta.