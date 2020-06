Otsepilt ja -blogi ⟩ Reps ja Korb annavad Keskerakonna hapuks läinud annetuse kohta selgitusi

Prokuratuur teatas täna, et võimaliku keelatud annetuse uurimiseks alustati kriminaalmenetlust.

Kriminaalmenetlus on alustatud uurimaks, kas Jana-Helen Juhaste on Keskerakonnale teadlikult teinud keelatud annetuse. Esialgsetel andmetel annab J-H. Juhastet puudutav teave – sh teave tema ametlike sissetulekute kohta – põhjuse raha päritolus kahelda. Vaid kriminaalmenetlusega saab selgitada, kas J-H. Juhaste annetas Keskerakonnale enda või kellegi teise raha ning milline on annetatud raha täpne päritolu.