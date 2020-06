BLOGI JA GALERII ⟩ Ratas: kui 50 000-euroses annetuses oleks midagi kriminaalset, poleks ma täna peaministrina teie ees

«Kui selles annetuses minu teada oleks hetkel midagi kriminaalset, siis ma ei oleks teie ees peaministrina, ja mitte läbi umbusaldushääletuse, vaid oma isikliku tagasiastumisavalduse. Ma ei tea, et selles ülekandes on midagi kriminaalset. Minu teada ei ole – see info, mis on minul ja see võimekus või need relvad, mis on erakonnal neid asju kontrollida,» selgitas Ratas tänases infotunnis.

Tänane riigikogu infotund keskenduski suuresti Keskerakonna rahastusskandaalile, erakondade rahastamise läbipaistvuse, aga ka Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) kaotavale eelnõule.

Ratas teatas, et tema teada ei ole avalikkuses palju kõneainet tekitanud 50 000 euro suurune annetus kuidagi kriminaalse taustaga, vastasel korral astuks ta peaministri ametist tagasi. Ratase sõnul otsustas erakond annetuse tagastada, kuna annetusega seoses tekkis suur hulk küsimusi, mis jäid vastuseta.

«Arvan, et see, et ERJK on palunud seda prokuratuuril kontrollida, on samuti mõistlik. Tulebki kontrollida,» sõnas Ratas.

Enim tekitas küsimusi lapsele mõeldud raha kasutamine annetuse tegemiseks ning vihjed, et raha tegeliku omaniku, annetuse teinud naise endisel elukaaslasel, on suured ärihuvid Tallinnas.

Ratas märkis, et Keskerakond on päris palju muutunud alates novembrist 2016 ehk ajast, kui ta erakonda juhtima asus. Ratas lisas, et see, kas ta on edasi peaminister või mitte, saab muutuda kas läbi umbusaldusavalduse või tema isikliku avalduse alusel. «Usaldan Eesti õiguskaitseorganeid. Tuleb oodata ära nende otsused ja teha järgnevad sammud,» sõnas Ratas, lisades, et lõppastmeks on kohus ning kohtutee võib olla väga pikk. «Ma loodan, et vastused leitakse varem,» märkis ta.

«Kuigi küsimused oleksid pidanud tekkima juba jaanuaris, hakkas Keskerakond liigutama alles siis, kui Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon palus mai lõpus prokuratuuril raha tausta kontrollida. Peaministri reaktsioon küsimuste tekkimisele oli küsimuste küsija ehk ERJK likvideerida,» märkis Reformierakonna juht Kaja Kallas.

«Enne, kui Jüri Ratas vastab ausalt, mida ja millal ta selle raha kohta teadis, pole mõtet temalt midagi muud küsida,» selgitas Kallas, miks otsustas Reformierakond kogu suure osa infotunnist keskenduda Keskerakonna rahastamisskandaalile.

