VIDEO ⟩ Jüri Ratas: minu otsus oli raha tagasi kanda

«On tulnud välja väga palju küsimusi, millele pole vastuseid. Ei ole ka selge, et mis eesmärgiga kanti raha üle,» põhjendas Jüri Ratas seda, miks otsustati tundmatu ettevõtja suurannetus tagastada. «Loomulikult ma mõistan ka erakonna ajalugu, ning nõuded erakonnale ongi kõrgemad. See oli minu otsus, et me anname selle tagasi ja ei võta seda annetust vastu,» rõhutas Ratas ja lisas, et otsust mõjutas ka Eesti Ekspressis ilmunud lugu, kust tuleb välja, et suurannetaja rahakott võis olla hoopiski tema eksmehe Martin Künnapi oma.