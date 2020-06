Reformierakond kaalub 50 000 eurose annetuse tõttu Ratase umbusaldamist

Laupäeval teatas Keskerakond, et tagastab eraisikult saadud 50 000 eurose annetuse, mille kohta erakondade rahastamise järelvalve komisjonil olid tekkinud mitmed küsimused. Komisjon saatis dokumendid prokuratuuri, kahtlustades, et tundmatu väikeettevõtja näol on tegemist tankistiga.