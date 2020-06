Keskerakonnaga liitus majandusteadlane ja Saku vallavolikogu liige Ivar Raig

«Pärast koroonaviiruse levikust tingitud kriisi seisavad Eestil ees uued väljakutsed ning tahan innovatiivsete ideede väljatöötamisel ja teostamisel oma panuse anda. Üksikisikuna ja kohaliku omavalitsuse tasandil on jäänud minu käed mõningate mõtete elluviimisel lühikeseks. Keskerakonna kaudu on mul võimalus anda suurem panus Eesti riigi arengusse,» ütleb Ivar Raig.

Ivar Raigi sõnul sümpatiseerib talle, et Keskerakonna valimisprogrammis on tähtsal kohal ühiskonna teaduspõhine juhtimine. «Eelmise majanduskriisi ajal jäi Andrus Ansipi valitsus paljuski kõrvalvaatajaks, käesolevas olukorras on Jüri Ratase juhtimisel palju efektiivsemalt tegutsetud,» võrdleb Ivar Raig. «Teen ettepaneku, et Eesti seaks oma uueks eesmärgiks liitumise globaalse väikeste majanduslikult edukate riikide ühendusega, kuhu Euroopast juba kuuluvad näiteks Šveits, Iirimaa ja Soome. Lisaks tuleks Eestis riiklikul tasemel senisest aktiivsemalt toetada uute ja nutikate ideede teostamist. Skype'i ja Bolti kõrval on meil vaja uusi edulugusid.»