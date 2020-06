Monika Haukanõmm liitus Keskerakonnaga

«Erakonnaga liitumine on suur ja oluline samm, seda ei saa langetada kergekäeliselt,» selgitas Haukanõmm.

Teisalt peab ta Keskerakonnaga liitumist loomulikuks asjade käiguks, kuna erakond on kaasanud teda mitmetesse tervise- ja sotsiaalpoliitika aruteludesse. Esimesed ettepanekud Keskerakonnaga liitumiseks tulid Haukanõmmele juba siis, kui ta 2018. aastal Vabaerakonnast välja astus.

Fookuseks tervise- ja sotsiaalvaldkond

Haukanõmme sõnul tuleb teha Eestis julgeid otsuseid, et omastehooldus oleks tänapäevane ja inimestele taskukohane. «Samuti olen valmis pingutama, et omastehooldus oleks laiapõhjalisem ning tugisüsteem puuetega inimestele tõhusam,» lisas ta.

Eeskuju tuleks Haukanõmme sõnul võtta heaoluriikidest, kus sotsiaalkulude osakaal avaliku sektori eelarvest on märksa kõrgem. «Elame järjest kauem, aga haigemana ehk tervena elatud aastad lühenevad. Pean oluliseks, et kvaliteetne tervishoiuteenus oleks kättesaadav üle Eesti. Selleks on aga vaja tugevdada perearstisüsteemi,» selgitas Haukanõmm.