Indrek Saar: ERJK kaotamise eelnõu lõhnab väga halvasti

«Diskussiooni vorstide üle tõi keset kõige sügavamat tervisekriisi poliitikasse üks valitsusliidu juhte, kes ütles välja, et lisaeelarve esimene motivatsioon koalitsiooni jaoks ei ole mitte kriisi lahendamine, vaid see, millised poliitilised vorstid keegi sai,» ütles Saar. «Mart Helme sõnastas EKRE ja Isamaa vorstid ära. Nüüdseks oleme ilmselt teada saanud ka Keskerakonna poliitilise vorsti, mis ei lõhna hästi ja on üks väga piinlik lugu,» märkis ta.