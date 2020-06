EKRE ja Isamaa esitasid oma kandidaadid Eesti Panga nõukogusse

EKRE fraktsiooni esimees Siim Pohlak ütles Postimehele, et Jaak Valge on tunnustatud majandusajaloolane, kes on muu hulgas uurinud Eesti majanduse arengut kriisiaegadel. «Eesti Palga nõukogule tuleb kindlasti kasuks, kui seal on inimene, kes oskab Eesti Panga tegevust analüüsida pikemal ajateljel,» selgitas Pohlak.