Kiik: haigekassale eraldatud 213 miljonist ligi pool on kasutamata

«Reaalsus on see, et koroonaviiruse puhang tuli väiksem, kui me kartsime ja sellest rahast jääb mõnevõrra üle. Me oleme kulude tegemisel lähtunud ikkagi reaalsest vajadusest ja seda raha pole lihtsalt laiali jaotatud,» ütles Kiik riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil.