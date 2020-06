OTSEPILT ⟩ Eesti annab ÜRO Julgeolekunõukogueesistumise teatepulga üle Prantsusmaale

Julgeolekunõukogu on maailma kriisidiplomaatia keskus - ÜRO Julgeolekunõukogu liikmesus on Eestile eelkõige vastutus. Aga see on ka võimalus – võimalus seista selle eest, et rahvusvahelisest õigusest ja ühistest kokkulepetest peetaks kinni. Et riigipiirid ei nihkuks ja et ühiselt kokku lepitud normid kehtiksid ka kübermaailmas.