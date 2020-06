BLOGI ⟩ ERJK likvideerimise eelnõu läbis esimese lugemise

Eelnõu algatanud riigikogu võimuerakonnad põhjendavad muudatuse vajalikkust sooviga tagada senisest professionaalsem kontroll erakondade tegevuse rahastamise üle. Etteheiteks on, et ERJK liikmete seas on ka parlamendierakondade nimetatud esindajad. Veel kuuluvad ERJKsse õiguskantsleri, riigikontrolöri ja Vabariigi Valimiskomisjoni nimetatud esindajad. Võimuliidu plaan on, et ERJK ülesanded võtab üle riigikontroll.

ERJK likvideerimise eelnõu peamiseks kriitikaks on see, et ei eelnõust ega seletuskirjast selgu, missugust probleemi lahendama asutakse; märgitakse, et see võib anda eelise neile, kellel on parasjagu menetlused pooleli (enim on viidatud Keskerakonna miljoninõudele) ning on võimalus, et põhiseaduse järgi ei saagi sellist ülesannet riigikontrollile anda.