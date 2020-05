Artur Talvik: suuri otsuseid tehakse riigikogus ja eriti neid, mis puudutavad ideoloogilist lähenemist

Postimees kirjutas 25. mail, et Vabaerakond ja ERE plaanivad liituda ning koonduda ühise uue nime alla ning plaanis on osaleda ka kohalikel valimistel.

Täna ütles ERE esimees Artur Talvik intervjuus ERRile, et valimistel osaletakse, kuid kohalikud valimised pole see koht, kus ideoloogiat ellu viia saab. «Aga kahetsusväärselt on hetkel ikkagi nii, et suuri otsuseid tehakse seal riigikogus ja eriti neid, mis puudutavad ideoloogilist lähenemist. Kohalik omavalitsus on pigem ikkagi haldusjuhtimine. Vähemalt mulle isiklikult see küll mingi eesmärk ei ole,» lausus Talvik, kelle sõnul ta mõtleb sellele tõsiselt, kas oleks üldse mõistlik kandideerida kohalikel valimistel.