Keskerakonna suurannetaja: olen tagasihoidlik inimene ega soovi avalikkuse tähelepanu

Kolmapäeval, 27. mail vastas Juhaste, et Keskerakonnale üle kantud 50 000 euro suurune annetus on tehtud tema isiklikest vahenditest. «Soovisin toetada Keskerakonna maailmavaadet ja olen ka esitanud avalduse Keskerakonnaga liitumiseks. Olen tagasihoidlik inimene ega soovi avalikkuse tähelepanu, kuid teen kindlasti koostööd õiguskaitseorganitega,» märkis Jana-Helen Juhaste.

«Maksuameti andmed näitasid, et isiku tulud on kaunis väikesed,» sõnas komisjoni aseesimees Kaarel Tarand, kuid ei soostunud ajalehele ütlema, millisesse suurusjärku need aastate lõikes on Juhastel jäänud.