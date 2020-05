Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus Tallinna linnavolikogust

«Vastab tõele, et ma lahkusin Tallinna linnavolikogust. Vastab ka tõele, et ei plaani kandideerida 2021. aasta KOVi valimistel,» ütles Ladõnskaja-Kubits Postimehele.

Aasta tagasi otsustas ta, et tegeleb eeskätt riigikogu teemadega ning seetõttu peatas ka oma volitused linna tasemel. «Kuna ma otsustasin, et minu poliitiline valdkond on eelkõige mitte munitsipaalteemad, siis otsustasin KOVi valimistel mitte kandideerida. Kuna ma ei kandideeri, siis annan ruumi neile, kes juba praegu ehk hakkavad tasapisi valmistuma KOVi valimisteks,» selgitas ta.