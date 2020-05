Vabaerakond ja Elurikkuse Erakond plaanivad valimisteks seljad kokku panna

«Meie jaoks oli mõnevõrra üllatav, kui palju oli sarnast meie platvormides ning kui vähe vasturääkivusi, sestap on igati loogiline, et need kaks erakonda ühendada suuremaks jõuks, kes seisaks looduse ja demokraatia eest,» selgitas Elurikkuse Erakonna läbirääkimiste juht Rainer Kuuba.