Läänemets: valitsus väldib hinnanguid ERJK likvideerimise eelnõule

«Kahetsusväärne, et valitsus eesotsas peaminister Jüri Ratasega hoiab tagasi ministeeriumite sisuhinnangute andmist enda algatatud eelnõule,» ütles Läänemets BNS-ile. «Põhjus on ka ilmselge, sest Keskerakonna vabastamine algatatud menetlustest on kriminaalne ning keelatud annetuste ja avaliku vara kuritarvitamise järelevalve muudetakse hambutuks.»