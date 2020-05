OTSEPILT ⟩ Eesti eestvedamisel toimub ÜROs küberjulgeoleku arutelu

Ratas lisas, et Eesti jaoks on pandeemia meie niigi digitaliseerunud elus toonud kaasa arengu. «Minu valitsus töötas juba ennegi paberivabalt ja nüüd oleme õppinud virtuaalselt veelgi tihedamaid sidemeid hoidma,» ütles ta. Ta tõi näited ka sellest, kuidas on kriisi vältel e-teenused aidanud näiteks meditsiinivaldkonda ja kooliõpetajaid-õpilasi.

Peaminister kinnitas, et Eesti ühineb nendega, kes mõistavad hukka küberrünnakud haiglate, uurimisasutuste ja teiste oluliste asutuste vastu, eriti praeguse pandeemia ajal. «Need rünnakud on vastuvõetamatud. Oluline on võtta süüdlased nende käitumise eest vastutusele,» ütles Ratas.

Ta tõi välja kolm olulist punkti, mis aitavad küberruumi stabiilsust tagada. «Esiteks on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriigid juba ammu kokku leppinud, et kehtivat rahvusvahelist õigust kohaldatakse ka küberruumile. Oleme veendunud, et kehtiv rahvusvaheline õigus sisaldab valdkonnast sõltumata igakülgseid suuniseid riikide käitumise kohta. Selle lihtsa põhimõtte järgi toimides saab riikide käitumine küberruumis muutuda läbipaistvamaks ja ennustatavamaks.»

«Teiseks leiab Eesti, et küberstabiilsuse võrgustik ja konfliktide ennetamine on kehtiva rahvusvahelise õiguse, riikide vastutustundlikku käitumist käsitlevate vabatahtlike normide ja usaldust suurendavate meetmetega juba sätestatud,» ütles peaminister. «Nüüd on vaja seda võrgustikku jõustada.» Eesti kolmas põhimõte on pöörata küberruumi stabiilsuse edendamisel tähelepanu suutlikkuse suurendamisele.

Peaminister rõhutas, et Eesti toetab jätkuvalt avatud, vaba ja stabiilset küberruumi, kus kehtib täielikult õigusriigi põhimõte ning austatakse inimõigusi ja põhivabadusi. «Koguneme täna – küll digitaalselt – otsustaval hetkel. Avatud ja turvalise küberruumi hoidmine on meie ühine kohus – mitte ainult praeguse kriisi ajal, vaid ka kaua pärast seda.»

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Eesti tõestanud, et suudab Julgeolekunõukogus seista nende põhimõtete eest, millega liikmeks pürgis. «Juba liikmesuse kampaania ajal lubasime viia ÜRO Julgeolekunõukogusse küberjulgeoleku küsimuse. Tegime algust märtsis, mil koos USA ja Ühendkuningriigiga tõime esimest korda nõukogu ametliku laua taha konkreetsed küberründed. Avatud aruteluga küberstabiilsuse põhimõtetele tähelepanu juhtimine meie Julgeolekunõukogu eesistumise raames on järgmine oluline verstapost küberjulgeoleku muutumisel välis- ja julgeolekupoliitika peavoolu teemaks,» rõhutas välisminister Urmas Reinsalu.

«Nagu ka teiste Eesti eesistumise ürituste puhul, on huvi selle kohtumise vastu olnud väga suur. Toome kokku ligikaudu 60 osalejat üle maailma: hetkeseisuga on kirjas 59 riiki, samuti on rahvusvahelistest organisatsioonidest kohal Rahvusvaheline Punase Rist ja Interpol,» lisas Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson.