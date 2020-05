Läänemets: ERJK kaotamine võib olla vastuolus põhiseadusega

«Riigikontrollile erakondade rahastamise järelevalve kohustuse panemine tähendab Riigikontrolli sekkumist vabaühenduste tegevusse, mis ei ole kindlasti kooskõlas põhiseadusega. Kuigi erakonnad on iseäralikud MTÜ-d, on nad moodustatud samadel alustel nagu kõik teised vabaühendused – inimeste vabal tahtel,» ütles Läänemets. Tema sõnul on põhiseaduses riigikontrolli vastutusala selgelt piiratud eesmärgil, et avalik võim ei piiraks oma sekkumisega vabaühenduste ja ettevõtete tegevust, kaitstes sellega sõna- ja ettevõtlusvabadust ning demokraatiat.