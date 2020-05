Jüri Ratas: ärge lugege välja, et ERJK on halb või ei kõlba

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Lauri Läänemets küsis Jüri Rataselt, kas ta on oma erakonnaga eelnevalt arutanud ERJK likvideerimise eelnõud ning kas ta saaks ka põhjendada, mida tähendab, et kontroll viiakse uuele ja kõrgemale tasemele.

«See on riigikogu poolt algatatud. See ei ole valtsuse algatatud eelnõu,» rõhutas Ratas. Tema sõnul saaks riigikontrolli ettepanekud eelnõud paremaks muuta. «Kindlasti riigikontroll on minu silmis usaldusväärne ja autonoomne, kuid me peame ka arvestama sellega, et tema ressurss on suurem ja kogemused on ka pikemad,» lisas peaminister.

«Ärge lugege välja, et ERJK on halb või ei kõlba,» rääkis Ratas ja lisas, et taolisi arutelusid on ka varem peetud. «Ma arvan, et see on uus tasand ja uus kvaliteet ning sellest tuleks lähtuda,» vastas peaminister.