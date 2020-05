Raimond Kaljulaid ei ole ERJK likvideerimise vastu

«Erakondade rahastamise järelvalve komisjoni kuuluvad erakonnaseaduse alusel riigikogus esindatud erakondade esindajad ja kolme ametkonna (riigikontrolli, õiguskantsleri ja vabariigi valimiskomisjoni) esindajad. Seega näiteks viie erakonnaga riigikogu koosseisu korral on poliitikud komisjonis enamuses,» kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias. Tema meelest see ei ole otstarbekas ega ka õige, et poliitikud iseenda rahastamist kontrollivad.

Teise põhjusena toob ta välja, et riigikontrolli tööd juhtiva riigikontrolöri nimetab viieks aastaks ametisse riigikogu presidendi ettepanekul. Seda sätestava põhiseaduse p 134 kohta kirjutatakse kommenteeritud väljaandes: «Selline riigikontrolöri ametisse nimetamise kord välistab alluvussuhte ja on seega üks olulisi riigikontrolli sõltumatuse tagatisi.»

«Kolmandaks, kogu lugupidamisega ERJK tegevust ja tööd toetava ametkonna suhtes, kes on kindlasti olnud pühendunud ja professionaalsed – riigikontroll on samuti väga tugev ametkond ja nendepoolse järelvalve sisulises kvaliteedis ei ole küll mingit põhjust kahelda,» selgitas Kaljulaid.

«Muidugi on praeguse valitsuse käitumine väga suur probleem ja oht õigusriigile ja julgeolekule, kuid konkreetselt see eelnõu võib pikemas perspektiivis õigusriiki tugevamaks muuta,» märkis ta. «Katkine kell näitab kaks korda päevas õiget aega – ka katkine valitsus teeb aeg-ajalt mõistlikke otsuseid. Võimalik, et see on üks neist,» nentis Kaljulaid.