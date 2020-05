Sotsid hääletasid ERRi nõukogu uute liikmete vastu

«Tervisekriis on vaibunud ja nüüd on kurb vaadata, kuidas ühiskonnale keerulisel ajal võetakse vastu otsuseid, mis meie demokraatiat piiravad. ERR on üks vaba Eesti sümboleid, aga kontroll ERRi juhtimise üle läks riigikogu koalitsioonisaadikute otsusega poliitiliselt määratletud isikute kätte,» ütles kultuurikomisjoni liige Katri Raik.