Pildid ⟩ Indrek Saar: kriisi peamine õppetund on, et õhuke riik ei tule kriisidega toime

Saare sõnul on ühiskonna uueks väljakutseks saanud erinevad kriisid koos tõsiasjaga, et väga paljud Eesti inimesed pidevas ja kohati halvavas kriisihirmus.

Selleks, et kriisikeskses maailmas toime tulla on vaja Saare sõnul turvatunnet ja teadmist, et hätta sattudes ei ole ma üksi, et kuskil on koduvärav ja seal kuulatakse mu mure ära.

«Kodus püütakse mõista, mitte hukka mõista. Ka siis, kui oled käitunud ettevaatamatult, roninud köiele kõõluma ja tähti püüdma ning oled libastunud, on turvavõrk sul olemas»“ rääkis Saar. «Kodu peab olema, samuti peab riik alati olemas olema. Me ei ehita kodu võimalikult odavalt, samuti ei tohi nii riiki ehitada. Riiki ei pea olema mitte vähe, vaid just nii palju, et ta oleks tugev ja turvaline ja suudaks kriisidega toime tulla. Riik peab andma teadmise, et kui oled kaotanud töö või tervise, on sul koht kust abi oodata.»