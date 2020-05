Kirjanik Mart Kivastik liitus Eesti 200ga

«Abitu tunne on pealt vaadata, kuidas riiki ei juhita, vaid etendatakse juhtimist. Minu arust on kõigil aeg valida igas mõttes. Ainus võimalus on, et me kõik hakkame oma riigi eest vastutama. Nii et mina tegin oma sammu nüüd ja annan panuse selleks, et Eesti 200 uue jõuna suudaks muuta Eesti riigivalitsemist põhimõtteliselt,» ütles Kivastik.