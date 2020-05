FOTOD ⟩ Balti riigid kaotasid ametlikult reisipiirangud

Välisminister Reinsalu kinnitas, et Balti riikide vaheliste piiride avamise otsus põhines sarnasel epidemioloogilisel olukorral Eestis, Lätis ja Leedus. «Kohtumine Riias on esimene samm tavaellu naasmisel ja sümboolse tähendusega, näitamaks vajaliku tööalase reisimise võimalikkust Balti riikide vahel,» lisas Reinsalu. «COVID-19 kriis tõi välja, kuivõrd oluline on koostöö riikide vahel, mis Balti riikide vahel on traditsiooniliselt väga lähedane.»