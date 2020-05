Dombrovskis: taaskäivitamine peab toetama ka Kesk- ja Ida-Euroopat

Euroopa Liit peab tema sõnul ka seda piirkonda täiendavalt toetama.

«Mis puudutab Euroopa majandust, siis tõepoolest me ootame üsna sügavat langust. Euroopa Liidus tervikuna kahaneb majandus 7,4 protsenti ja majanduslangus ootab kõiki Euroopa Liidu riike, nii et see on sümmeetriline majanduslik šokk ehk see puudutab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike,» rääkis Dombrovskis.

Asepresidendi arvates sõltuvad kriisi tagajärjed sellest, milliseks kujuneb epidemioloogiline olukord.

«See sõltub, milliseks kujuneb epidemioloogiline olukord. Praegust majandusprognoosi ümbritseb ebakindlus epidemioloogilise situatsiooni tõttu. On teatud stsenaariumid, millega komisjoni majandusprognoos arvestab, nii et see sõltub sellest, kas need stsenaariumid täituvad. Kui tuleb epideemia teine laine ja täiendavad piirangud, siis võivad majanduslikud tagajärjed olla veel negatiivsemad. Aga kokkuvõttes sõltub see nüüd sellest, kuivõrd me suudame säilitada Euroopa majanduse tootmisvõimekust. Mida enam me suudame praegu ettevõtteid kaitsta, seda enam me suudame kaitsta töökohti ja inimeste sissetulekut praegu ja seda kiiremini saab majandus taastuda pärast,» seletas Dombrovskis.